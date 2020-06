Credicomer habilita agencias como acopio de ayuda para víctimas de Tormenta Amanda

Credicomer, además, entregó esta semana un donativo de 250 colchonetas y 100 ventiladores al centro de acopio en Cifco.

Foto: Credicomer.

Credicomer, la institución financiera aliada de los salvadoreños, habilitado algunas de sus agencias como Centro de Acopio para ayudar a las personas afectadas por la Tormenta Tropical Amanda.

Desde el 1 de junio hasta el próximo 6 del mismo mes, las agencias ubicadas en El Paseo, Century Plaza y Santa Tecla, recibirán ropa, víveres no perecederos y artículos de higiene, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. y el día sábado 6 de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

Desde este 2 de junio en las agencias ubicadas en Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, Usulután y Apopa tambien se recibirá ropa, víveres no perecederos y artículos de higiene de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. y el día sábado 6 de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

“Nos solidarizamos con todas las familias salvadoreñas que se han visto afectadas por esta tragedia, tenemos nuestras puertas abiertas para ayudarlos en estos momentos, por lo que hemos habilitado algunas de nuestras agencias como Centro de Acopio, todo lo que se logre recolectar será entregado a las zonas más afectadas por la tormenta”, comentó Alan Ramírez, Jefe de Mercadeo de Credicomer.

Por otra parte, Credicomer informó que las personas interesadas en ayudar a Cruz Roja Salvadoreña en su labor de trabajar por el bienestar de las personas afectadas por la tormenta pueden hacer su donación en el número de cuenta 102-001-02706-0, para mayor información llamar al 2268-6300.