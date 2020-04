Comparta fotos con sus mejores momentos en casa

Lo más importante es que las tarjetas de almacenamiento Canvas, permitirán guardar esas memorias invaluables.

Foto: Kingston.

En estos tiempos de distanciamiento físico es indispensable la responsabilidad; quedarse en casa es el granito de arena que se puede aportar hacia una causa por la humanidad.

Pero esto no tiene que ser un obstáculo para encontrar momentos de diversión en los hogares y compartirlos con las mejores amistades y familiares.

Kingston Technology le invita a capturar los mejores momentos en casa con divertidas fotos que, además, podrán compartirse en redes sociales para obtener más likes.

Kingston Technolgy trae algunos tips para fotografías en el hogar:

La Luz lo es todo

Lo primero que se debe buscar es una buena iluminación, preferiblemente con luz natural. Para esto te recomendamos ubicarte cerca de una ventana por la que entre luz natural a tu casa. La mejor luz para sacar fotografías es la del amanecer o la del atardecer.

Ubíquese mirando hacia la ventana para que la luz pegue de frente; de lo contrario hará que la imagen se vea oscura.

El fondo

Cuide el fondo de sus fotos y cerciórese que no se cuele algo que no quiere en éstas. Por ejemplo, sea cuidadoso de no ubicarse en frente de la pila de ropa sucia o de una cama destendida.

Selfies con los espejos

Si quiere sacar su reflejo, asegúrese bien que su espejo no esté sucio con polvo, suciedad o deteriorada, cerciórese que no se reflejen elementos indebidos.

Rasgos y ángulos

Nunca tome fotos de su rostro de abajo hacia arriba sino de frente, sosteniendo el celular a la altura de sus ojos o si quiere engañar a todos y verse más delgado, tómela en picada desde su cabeza.

Auténtico y espontáneo Las mejores fotografías son aquellas que muestran emociones genuinas y que capturan momentos reales.