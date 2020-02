Ciudadano denuncia pesca y venta de aletas de tiburoncillos martillo, MARN dice que investiga

Vendar las aletas de tiburón hacen un daño al ecosistema, aparte de no ser rentable. En el Puerto de La Libertad, la libra de carne de esta especie vale $2, la de robalo, $6.

Foto: redes sociales.

Un ciudadano denunció que, en el muelle del Puerto de La Libertad, se están comercializando aletas y carne de crías de Tiburón Martillo, pese a que no es rentable, según su propio sondeo.

Sin embargo, la denuncia va más allá de la simple comercialización, pues desde hace varios meses el denunciante ha observado que se pescan crías de no más de dos semanas de edad.

Eso significa que en la zona costera de La Libertad hay un lugar en el que existe un criadero natural de tiburones martillo.

La denuncia del ciudadano se hizo a través de las redes sociales ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cuyas autoridades respondieron por la misma vía que ha abierto una investigación al respecto.

«He de comentar que mi intención no es buscar penalizaciones para los pescadores ya que de eso viven y para ellos es un humilde ingreso. Pero mi intención si es que se elabore un estudio marítimo en la zona, porque claramente tenemos un criadero de tiburones martillo en nuestras costas Salvadoreñas, al cual le debemos la protección. No creo que tengo que explicar lo valiosas que son esas especies para el ecosistema marítimo de nuestras costas. Hay muchas organizaciones internacionales que se dedican a estudiar estas zonas clave para el desarrollo de vida de estos animales, no estamos solos, se puede conseguir ayuda extranjera”, escribió el denunciante.