CES 2020: Kingston presenta nuevas tarjetas UHS-II y unidades SSD NVMe PCIe Gen 4.0

Se trata de nuevas tarjetas Canvas Plus Flash, incluidas UHS-II; Unidad NVMe PCIe 4.0 de próxima generación para consumidor final; y Soluciones de rendimiento NVMe PCIe para centro de datos.

Foto: Kingston/Periódico Equilibrium. Kingston presentará nuevas soluciones de consumo y empresariales en CES 2020. Los productos líderes en la industria de Kingston siempre brindan gran rendimiento, fiabilidad y consistencia, y este año no será diferente.

Presentará Tarjetas Canvas Plus Flash: Que ofrecen velocidades y capacidades más altas, incluyendo UHS-II, así como nuevos lectores MobileLite Plus diseñados para soportar las velocidades máximas de la línea Canvas Plus.

Unidad SSD NVMe PCIe Gen 4.0 M.2: La primera unidad SSD NVMe Gen 4.0 de Kingston para consumidores que se presentará este año.

Productos integrados: Show Room con los productos de consumo de uso diario impulsados por Kingston.

Unidades SSD NVMe para centros de datos en formatos tanto U.2 como M.2 diseñadas para ofrecer baja latencia predecible y consistencia E/S como criterios de rendimiento clave.

Ideal para actualizar las bahías de las unidades internas, los servidores de los centros de datos de hiperescala y los servicios en la nube que requieren almacenamiento de alto rendimiento.

Capacidad adicional en la unidad SSD SATA para centros de datos (DC450R, DC500R): Una unidad SSD de 7.68 TB para las compañías de alojamiento en la nube y los centros de datos que requieren más almacenamiento.

“Como proveedor líder de soluciones de memoria en el canal, nos esforzamos por ofrecer los mejores productos a nuestros clientes”, dijo Craig Tilmont, Director de Marketing en Kingston.

“CES es la ocasión ideal para compartir lo que hemos estado haciendo y lo que tenemos planeado para este año. Desde tarjetas de memoria hasta lo último en unidades SSD, dispositivos wearable y dispositivos inteligentes, Kingston está en todas partes”.