Celina Márquez en busca de los Juegos Olímpicos de Tokio

La crisis sanitaria no detiene a Celina Márquez (primera a la derecha), luego de dos meses y medio sin poder entrenar en el agua, la dorsista salvadoreña ha retomado su preparación con miras a tres competencias que se realizarán, a finales de año, en Estados Unidos

La salvadoreña Celina Márquez, actualmente con marca B en las pruebas de 100 m (1:02.06) y 200 m dorso (1:14.30), mantiene firme su objetivo de conseguir la marca A que la lleve de manera directa a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las competencias en que podría competir Márquez son: TyR Pro Swim Series at Richmond (5 al 8 de noviembre); Toyota U.S. Open (2-5 de diciembre) y TyR Pro Swim Series at Knoxville (13 al 16 de enero de 2021); sin embargo, todo dependerá del comportamiento de la pandemia en Estados Unidos y las medidas que tomen las autoridades sanitarias de dicho país.

En estas competencias, la atleta salvadoreña tratará de mantener sus tiempos o lograr llegar a la marca A, que era la meta que se había trazado antes del inicio de la pandemia.

De acuerdo a la atleta, hace un mes y medio comenzó hacer natación convencional en una piscina de 25 yardas, dos veces por semana, y luego sumó una sesión más, pero eso está a punto de cambiar ya que pasará a tener mayor intensidad en la alberca.

La dorsista que actualmente vive en Florida, Estados Unidos, se mantuvo activa entrenando junto al equipo de Azura Florida Aquatics, realizando trabajo en tierra, dos veces al día, durante dos meses y medio que no tuvo acceso a la piscina.

“Para la próxima semana ya vamos a comenzar a nadar en una piscina todos los días, donde vamos a tener un nadador por carril, y vamos a nadar por grupos teniendo las mismas reglas de distancia”, enfatiza.

