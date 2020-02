Banda Jabes inicia 2020 lanzando su nuevo sencillo, “Su Amor”

Cuenta con producción y arreglos propios de la banda y fue grabado en Estudio4262, de El Salvador.

Foto: Jabes/Periódico Equilibrium.

La canción, autoría propia de la banda Jabes, incorpora elementos del funk, el pop/rock y la música urbana con el sonido acústico del proyecto “Sesiones Orgánicas” que dicha agrupación musical promueve.

La mezcla y master han sido trabajadas por el productor argentino Matías Altina, de “Nuestro Estudio”, quien ha trabajado para otros ministerios de reconocimiento internacional como ROJO, Emir Sensini, Daniel Calveti, Ray Alonso, Jorge Lozano, Strings and Hearts y otros.

De acuerdo con Guillermo Martínez, vocalista de Jabes, “quien ama es capaz de hacer muchas cosas por la persona anhelada, pero humanamente a veces esa entrega trae tremendas desilusiones que marcan el corazón, al grado de ya no creer en el amor.

“Nuestra canción habla del amor perfecto que viene de Dios, que traspasa cualquier barrera y que es tan fuerte que no se detiene, no se rinde y se mueve en lo posible y hasta en lo imposible para que podamos sentirle. El amor que no nos defraudará es el amor de Dios”, explican sus productores.

El videoclip de “Su Amor” fue grabado en el Hotel Única Vista del municipio de San Ignacio en Chalatenango por el equipo de producción de la banda y jóvenes del citado municipio.

La canción y el videoclip serán lanzados en vivo desde la página oficial de Facebook de la banda el próximo 9 de febrero a las 8:00 p.m. y estarán disponibles a partir de ese momento en las diferentes plataformas musicales digitales y muy pronto en diferentes medios de comunicación masiva del país.