Asamblea Legislativa prorroga solo por cuatro días la ley de emergencia

El Presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que este mismo domingo intentó obtener el apoyo de los jefes de grupos parlamentarios para sesionar el lunes 13 de abril y abordar la posibilidad de aprobar el estado de excepción.

Foto: Asamblea Legislativa.

Con 68 votos la Asamblea Legislativa prorrogó por cuatro días el estado de emergencia, medida con la cual en el último mes se ha detenido efectivamente el mayor avance de la Covid-19.

Prorrogar solo por cuatro días, fue una propuesta de ARENA, secundado por el FMLN y el Diputado del PDC, Rodolfo Parker, para que en este plazo se dé una oportunidad al gobierno de buscar medidas en favor de la población, según diputados del partido tricolor.

La prórroga no significa finalizar la cuarentena domiciliar obligatoria, porque esta deberá cumplirse para evitar los contagios, dijo la Diputada, Margarita Escobar, pero el Diputado Arturo Magaña, del mismo partido, consideró que no aprobar el estado de excepción significará que muchas personas no respeten la cuarentena y se expongan y expongan a las demás a un posible contagio que podría disparar a miles los pacientes que por hoy son 125.

El Diputado Juan José Martel consideró que era necesario votar a favor de los dos dictámenes presentados por el Ejecutivo porque son complementarios. Para el miembro del Partido Cambio Democrático, lo que es urgente es equilibrar las medidas relativas a la salud y la economía.

En una reacción inicial del Presidente Nayib Bukele, dio las “gracias a los diputados de las otras fracciones políticas, y algunos pocos de ARENA, que demostraron estar a favor de la vida”, en el sentido de defender los dos decretos solicitados por el Ejecutivo.

