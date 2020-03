Asamblea Legislativa aún no aprueba $2 mil millones que gobierno requiere por crisis

El Presidente Bukele, al conocer la situación en la Asamblea, preguntó a los diputados “¿que no entienden que cada hora cuenta? Cada segundo que pasa hay menos liquidez en el mercado internacional, menos inversionistas dispuestos a comprar bonos de países en desarrollo y menos insumos y equipo médico disponible, aún pagándolo.

Foto: Periódico Equilibrium.

La sesión plenaria de la Asamblea Legislativa convocada para las 2:00 p.m. de este martes, se suspendió debido a que la Comisión de Hacienda no se puso de acuerdo sobre el fondeo de $2 mil millones que el gobierno solicitó para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia Covid-19.

Se esperaba que este martes se tomara una decisión para definir el otorgamiento de esos fondos, en el marco de la emergencia generada por el coronavirus que ya ha causado cinco víctimas en El Salvador.

Esa condición ha motivado al gobierno del Presidente Nayib Bukele a imponer medidas como la cuarentena por 30 días para frenar la progresión del virus; ordenar la protección de personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas, entre otras poblaciones vulnerables, lo que implica de alguna manera, algún grado de pérdidas económicas al empresariado.

Justamente para atender estas pérdidas se ha solicitado ese soporte económico, pero los diputados de los dos partidos que en las pasadas elecciones bajaron considerablemente el caudal de votos y perdieron uno la Presidencia de la República y otro el estatus de primera fuerza política, no se pusieron de acuerdo para votar el dictamen en favor de la inyección económica.

No obstante, la falta de acuerdo para impulsar el dictamen favorable, el FMLN escribe en sus redes sociales: “Como FMLN estamos convencidos que sólo juntos y de manera concertada, cumpliendo cada uno con las responsabilidades que nos corresponden, enfrentaremos con éxito esta amenaza.”

Mientras que ARENA dice que “siempre ha sido responsable y que esta vez no será la excepción” mientras responsabiliza al gobierno de la falta de aprobación de los fondos.

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, escribió, por su parte en twiteer, que “La historia nos juzgará por como actuamos en los momentos de mayor crisis.”

El Presidente Bukele, al conocer la situación en la Asamblea, preguntó a los diputados “¿qué no entienden que cada hora cuenta? Cada segundo qué pasa hay menos liquidez en el mercado internacional, menos inversionistas dispuestos a comprar bonos de países en desarrollo y menos insumos y equipo médico disponible, aún pagándolo. Y luego les recriminó “Señores diputados, entiendan:esta no es una emergencia local, si no mundial”.