Alcaldía de Atiquizaya y Hábitat El Salvador construirán casas para víctimas de tormentas

Foto referencial.

Al menos 20 familias que fueron afectadas por las tormentas “Amanda” y “Cristóbal” en mayo pasado, serán beneficiadas con viviendas que serán construidas por la Municipalidad de Atiquizaya, junto a la organización Hábitat de El salvador.

“Damos gracias a Dios por este primer paso, para dar solución a necesidades de vivienda que tenemos en nuestro municipio. Agradecemos a Hábitat por trabajar juntos en esta oportunidad”, comentó Ana Luisa Rodríguez, Alcaldesa.

Aparte de construir las viviendas, se desarrollan acciones para resolver a cada familia su situación jurídica con relación al inmueble. “Agradecemos el apoyo de todos los involucrados, para llevar soluciones reales”, agregó la funcionaria municipal.

“Construiremos viviendas de emergencia, bajo normas internacionales de respuesta humanitaria, que puedan generar certeza y condiciones mínimas para salir adelante”, confirmó por su parte, Esperanza Yanira Díaz, miembro de la Junta Directiva de Hábitat El Salvador.

La inversión en esta primera fase asciende a US$ 60 mil; Alcaldía de Atiquizaya aportará US$ 40,000 mil y Hábitat El Salvador US$ 20 mil.

Las viviendas de emergencia son diseñadas tomando en cuenta los factores de la zona, cumpliendo las Normas Esfera 1, para la respuesta humanitaria a desastres y se desarrollaría en nueve semanas.

Jeaqueline García Díaz, una de las familias beneficiarias dijo que este anuncio “Son buenas noticias, y agradecemos a la Alcaldesa Ana Luisa, los promotores que nos han visitado, y a Hábitat El Salvador por esto”.